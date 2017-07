OGCN : Une offre ridicule pour Seri, en attendant du sérieux ?

Dans : OGCN, Mercato, Premier League.

Très suivi au début de l’été, puisqu’il était notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain, de l'AS Roma et du FC Barcelone, Jean-Michael Seri a vu ses dirigeants s’opposer fermement à son départ.

Et ce d’autant plus facilement qu’aucune offre de haut niveau n’est venue mettre en danger cette collaboration. Le milieu de terrain aimerait bien partir vers un club plus huppé, mais ce n’est pas la dernière offre de Tottenham qui devrait changer les choses. En effet selon Eurosport, le club londonien n’a proposé « que » 15 ME pour récupérer l’international ivoirien, ce à quoi le Gym n’a même pas répondu. Normal pour un joueur qui était évalué plutôt aux alentours de 35 ME après sa très belle saison avec le club azuréen.

La presse anglaise estime toutefois que ce dossier n’est pas terminé. En effet, Tottenham devrait repasser à l’action prochainement, tandis qu’Arsenal et un autre club dont le nom n’a pas filtré sont également sur les rangs, sans avoir fait d’offres pour le moment. De quoi emballer cette fin de mois de juillet ? Nice ne l’espère en tout cas pas, puisque c’est un troisième tour préliminaire de Ligue des Champions de haute volée qui se prépare face à l’Ajax Amsterdam désormais, et Lucien Favre compte bien évidemment sur ses meilleurs éléments.