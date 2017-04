OGCN : Un nouveau gros départ déjà acté au mercato

Dans : OGCN, Mercato.

Quel sera le visage de l’OGC Nice la saison prochaine, alors que le club a de grandes chances d’être en Ligue des Champions, ou du moins d’en disputer le tour préliminaire ?

On sait déjà que Younes Belhanda ne devrait pas rester, faute d’un accord avec le Dynamo Kiev sur son option d’achat. Mario Balotelli a aussi très peu de chances de prolonger alors qu’il devrait recevoir de copieuses sollicitations. Et c’est désormais Ricardo Pereira qui se dirige vers la sortie. Le latéral droit, sérieusement blessé à deux reprises cette saison, vient tout de même de réaliser 18 mois de premier plan avec le Gym.

Mais le Portugais est prêté par le FC Porto depuis deux ans, et selon A Bola, les Dragons ne le laisseront pas à nouveau aux Aiglons. Son retour a été demandé et sera effectif cet été. Et même si les Azuréens ont bien profité de sa présence, il s’agira d’un départ majeur qui ne rapportera rien et obligera encore une fois Nice à recruter sérieusement au prochain mercato. La perspective de disputer la Ligue des Champions pourrait attirer du monde, mais il faudra aussi que l’effort financier soit copieux pour continuer sur la lancée de cette belle saison.