OGCN : Un bon plan en Premier League, Nice est dessus

Dans : OGCN, Mercato, Premier League.

La cellule de recrutement de l’OGC Nice marche toujours à fond en ce qui concerne la recherche de belles opérations.

Et aucune option n’est laissée à l’abandon, même quand cela concerne la toujours très chère Premier League. La preuve avec cette information parue dans le Daily Mail ce mardi, et qui annonce le club azuréen parmi la petite dizaine de prétendants pour récupérer Saido Berahino. L’attaquant de West Bromwich Albion sera en fin de contrat à la fin de la saison, et le club de la banlieue de Birmingham préfèrerait récupérer une petite somme cet hiver, plutôt que rien du tout cet été.

Et comme le natif du Burundi n’est plus que l’ombre de la révélation qu’il avait été lors de la saison 2014-15, avec 20 buts en 45 matchs, WBA n’aura aucun remord à vendre l’international espoirs anglais. Pour cela, une somme de 4 ME est évoquée, et si Nice est sur les rangs, le journal précise que la formation en tête de la Ligue 1 n’est clairement pas la seule intéressée. En effet, Everton est le plus pressant, mais Stoke, Newcastle, West Ham, la Roma et l’Inter Milan sont sur les rangs. De prestigieux concurrents qui vont probablement compliquer la tâche des Aiglons, même si ces derniers ont au moins le mérite de tenter leur chance dès qu’ils en ont l’occasion.