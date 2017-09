OGCN : Sur le terrain, Nice demande le minimum à Balotelli

Dans : OGCN, Ligue 1.

Régulièrement piqué par Lucien Favre, l’attaquant de l’OGC Nice Mario Balotelli respecte enfin les consignes de son entraîneur cette saison.

Au-delà de ses 4 buts inscrits lors des trois derniers matchs toutes compétitions confondues, l’Italien a fini par se mettre au travail dans le repli défensif. Un déclic notamment lié au 4-4-2 mis en place par le technicien. « Il a besoin d’appui devant, il ne faut pas qu’il soit trop esseulé. Il faut qu'il y ait des joueurs autour de lui, qu’on soit compact offensivement. Là, il prend du plaisir », a expliqué Favre, conscient que le pressing de son buteur n’est pas non plus fantastique.

« Comme dans tout système, celui-ci requiert un investissement collectif pour récupérer le ballon. Il l’a déjà nettement mieux fait, en récupérant des ballons individuellement et en permettant à ses coéquipiers, par ses efforts, de le faire. Il y a des petits progrès, qui sont importants à mes yeux, a nuancé le Suisse. Il faut avancer avec le positif. Il sait qu’il doit encore faire plus mais je crois que c’est la première fois qu’il enchaîne 3 matchs en une semaine depuis très longtemps. » Même impression du côté d’Arnaud Souquet qui n’en demande pas plus à Balotelli.

Balotelli n’est pas obligé de suivre ses coéquipiers

« Il a peut-être compris qu’on avait besoin de lui. On ne lui demande pas de courir comme nous, car chacun a ses propres caractéristiques. Quand il fait le minimum, ça nous suffit car on sait qu’il est capable de marquer des buts, a confié le latéral droit. On a une totale confiance en Mario, et il en a conscience. Dante le lui a assez souvent répété. Aujourd'hui il apporte la pleine mesure de ce qu’il peut nous apporter. Et son association avec Alassane (Pléa), qui est en train de prendre encore plus de poids que la saison passée, peut faire des dégâts. » Presque surpris de voir « Super Mario » défendre, Nice ose à peine lui demander un effort supplémentaire...