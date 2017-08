OGCN : Sneijder, Walter... Favre assume ses choix

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la victoire contre Guingamp (2-0) : « Je savais que mes choix allaient surprendre. J’estime qu’un milieu comme Walter peut jouer sur le côté. On a très bien défendu, avec abnégation et intelligence, notamment sur les côtés avec des retours aussi de Walter et de Lees-Melou. Sneijder ? Il a joué un peu longtemps. Il était important dans le replacement, la disponibilité... Tameze ? C’était assez satisfaisant. Il coupe bien les trajectoires, va bien de l’avant… ».