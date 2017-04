OGCN : Raiola trouve déjà une porte de sortie à Balotelli

Dans : OGCN, Mercato, Foot Europeen.

En fin de contrat à l'issue de cette saison du côté de l’OGC Nice, Mario Balotelli pourrait rapidement quitter la Ligue 1. Et il dispose déjà d'une belle piste pour son avenir...

L'arrivée estivale de Mario Balotelli à Nice était un véritable pari tenté par Jean-Pierre Rivère. Plutôt réussi dans l'ensemble, sachant que l'attaquant italien a marqué 13 buts en 19 apparitions en Ligue 1, ce coup de poker pourrait n'être qu'un feu de paille, comme cela a été le cas avec Ben Arfa la saison dernière. Même si le club niçois aura une nouvelle puissance sportive et financière à faire valoir la saison prochaine, avec sa qualification pour la Ligue des Champions, l'OGCN aura pourtant bien du mal à conserver Balotelli.

Si Lucien Favre espère bien garder son buteur de 26 ans, pas sûr que clan Balotelli l'entende de la même oreille. Et Mino Raiola aurait d'ores et déjà entamé son travail de sape avant le prochain mercato estival. En effet, selon Fotomaç, le célèbre agent aurait rencontré les dirigeants de Galatasaray lors du derby entre le Milan AC et l'Inter le week-end dernier. D'après les informations du média turc, Balotelli reste ouvert à toutes les opportunités, mais il serait particulièrement intéressé pour rejoindre la Turquie. Ça sent donc le roussi pour Nice...