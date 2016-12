OGCN : Raiola travaille déjà sur le futur club de Balotelli

Dans : OGCN, Mercato.

Expulsé ce mercredi pour une balayette d’énervement sur un de ses adversaires, Mario Balotelli a traversé le match à Bordeaux sans pouvoir marquer. Cela ne l’a pas empêché, au moment de rentrer au vestiaire après son carton rouge, de faire demi-tour pour donner son maillot aux fans. Du Super Mario tout craché, même si cette saison, c’est tout de même le bon côté de l’attaquant italien qui a ressurgi, après des derniers mois difficiles à Manchester City ou au Milan AC. Son opération relance au sein de l’OGC Nice est donc plutôt réussie, et le fait que les Aiglons occupent la tête du championnat aide aussi Balotelli à se refaire un nom. De quoi l’envoyer déjà loin de la Côte d’Azur, comme l’a expliqué son agent Mino Raiola à la radio anglaise Talk Sport.

« Nous discutons déjà avec des clubs anglais, mais il est trop tôt pour dire où il jouera la saison prochaine. Il y a plusieurs clubs anglais intéressés et cela nous intéresse aussi beaucoup. Nous voulons continuer à avancer au jour le jour avec Mario. Je savais que les buts allaient venir pour lui. Je pense que c’est désolant de voir que Klopp ne lui a pas donné sa chance à Liverpool, mais Mario est en terain de prouver à lui-même, plus qu’aux autres, ce qu’il peut faire. C’est sa carrière, il comprend beaucoup de choses désormais et sait qu’il a fait des erreurs par le passé. Mais il ne faut pas trop regarder derrière, plutôt devant », a annoncé l’agent italo-néerlandais qui n’a jamais caché que Mario Balotelli espérait bien enfin réussir en Premier League, où l’été dernier, personne ne voulait de lui.