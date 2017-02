OGCN : Raiola envisage une solution radicale pour calmer Balotelli

Dans : OGCN, Ligue 1.

Après le troisième carton rouge de Mario Balotelli à Nice, l'agent Mino Raiola a ironiquement proposé à l'attaquant italien de lui « couper la langue ».

Brillant en début de saison, Mario Balotelli connaît une période difficile. Le buteur italien a même pris plus de cartons rouges qu'il n'a marqué de but lors de ses six derniers matchs. S'il a scoré une seule fois en 2017 face à Guingamp (3-1), l'ancien joueur du Milan AC a subi deux expulsions, contre Bordeaux fin décembre (0-0)... et samedi dernier à Lorient (0-1). Lors de cette victoire de l'OGCN, Balotelli a été sorti du terrain à la 68e minute pour avoir insulté Tony Chapron, l’arbitre de la rencontre. Ce nouveau coup de sang ne plaît pas à Mino Raiola, son agent qui a peut-être trouvé une solution radicale.

« Il était très triste. Il savait que c’était de sa faute, c’est important. J’ai déjà trouvé la solution, on va lui couper la langue. Pour jouer au foot, on n’a pas besoin de la langue, donc on va la couper. Sans rire, il sait qu’il a fait une grosse faute, il n’a pas d’excuse. C’est une chose qu’il sait qu’il doit améliorer. Il est triste pour lui, pour l’équipe », a lancé, dans Team Duga, l'agent de Balotelli, qui s'est ensuite exprimé sur l'avenir de l'attaquant italien.

« Son futur, c’est la semaine prochaine »

« C’est encore trop tôt pour parler de ça. Le plus important, c’est de faire trois mois de manière positive, pour lui, l’équipe, les Niçois. Après, on aura beaucoup de temps pour parler de son futur. Pour moi, son futur c’est la semaine prochaine », a avoué Raiola, qui ne sait donc pas si Balotelli sera encore Niçois la saison prochaine, lui qui a signé jusqu’en juin prochain.