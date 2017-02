OGCN : Pressé « comme des citrons », Nice avait encore du jus

Dans : OGCN, Ligue 1, Rennes.

Lucien Favre, entraineur de Nice, après le nul 2-2 face à Rennes : « On s'est fait presser comme des citrons, et ils le faisaient très bien. Je l'avais dit, c'est une équipe qui commence gentiment à prendre forme. Ils ont trouvé leur système en 4-4-2, ils pressent très haut et ils sont très durs à franchir. Je crois qu'entre les lignes, entre les défenseurs et les deux attaquants qui sont les premiers remparts, il n'y a pas beaucoup de mètres, c'est très dur de sortir le ballon. Il fallait beaucoup plus jouer simple, directement par dessus la défense. Parce que jouer petit, ça va au bout d'un moment, parce que l'équipe adverse se fatigue, mais on a joué trop vite petit. On s'est dit à la mi-temps, à 2-0, que ce n'est jamais impossible. Il suffit de mettre un but pour repartir dans le bon sens et on l'a mis et on est revenus à 2-2. Et ça c'est très bien, maintenant il ne faudra pas trop qu'on fasse des entames de match comme aujourd'hui ».