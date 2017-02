OGCN : Nice s'est mis dans le rouge, mais pas pour rien

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre (entraîneur de l’OGC Nice après la victoire à Lorient): « C'est bon à prendre. On se rappelle encore que c'était dur contre Lorient à l'aller, on pouvait perdre aussi chez nous, et là gagner à l'extérieur, ça fait du bien. Et puis, elle est bien méritée parce qu'à onze contre dix, il fallait tenir. On a puisé profond dans les énergies pour tenir, et c'était très très dur. On a choisi de défendre, contre une très bonne équipe au niveau offensif. C'est l'une des meilleures équipes de Ligue 1, offensivement. »