OGCN : Nice négocie avec Porto pour Brahimi

Beaucoup moins en vue avec Porto que les saisons précédentes, Yacine Brahimi pourrait en profiter pour faire un retour remarqué en France cet hiver.

L’ailier algérien de 26 ans, qui avait explosé sous le maillot de son club formateur du Stade Rennais, ne sera peut-être pas retenu par les Dragons au mois de janvier, et l’OGC Nice compte bien en profiter. Selon L’Equipe, Lucien Favre a mis en priorité sur sa liste la venue de Brahimi, à un poste où l’entraineur suisse a identifié un manque.

Le Gym espère conclure un prêt avec option d’achat et a contacté en ce sens les dirigeants portugais. Ceux-ci, liés à Doyen Sport puisque le fonds d’investissement possède la majorité des parts sur le joueur, n’ont pour le moment pas donné de réponse, et attendent aussi de connaître leurs besoins au mercato avant de trancher dans ce dossier. En tout cas, la participation de Brahimi à la CAN ne poserait pas de problème aux Niçois, qui savent que cet impondérable va pourtant bien affaiblir leur équipe cet hiver.