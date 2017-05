OGCN : Nice en pleine galère pour conserver sa pièce maîtresse

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une saison exceptionnelle à l’OGC Nice, Jean-Michael Seri attire les convoitises, à plus d’un mois de l’ouverture du mercato estival. Pièce maîtresse du dispositif de Lucien Favre, l’international ivoirien a une nouvelle fois ébloui de son talent la rencontre entre le GYM et le Paris Saint-Germain dimanche soir à l’Allianz Riviera.

Alors que l’Olympique de Marseille a déjà manifesté son intérêt pour le joueur, PSG est également intéressé selon les informations de Nice Matin. Une nouvelle qui confirme que conserver Seri sera très difficile pour Nice à l’issue de l’exercice en cours, bien que des discussions aient été ouvertes récemment avec l’OGCN pour une prolongation de contrat et une revalorisation salariale conséquente. De plus, le PSG et l’OM ne sont pas les seuls à observer de près les prestations du milieu de terrain des Aiglons. La presse espagnole s’enflamme aussi pour le joueur, puisque le Mundo Deportivo indique dans son édition de mardi que le FC Barcelone, qui supervise aussi Maxime Lopez, a un œil attentif aux performances de l’ancien maestro de Paços de Fereira au Portugal. Conserver Jean-Michael Seri va donc être une vraie bataille pour la direction de l’OGC Nice, qui sera ouverte aux discussions à partir de 25 ME.