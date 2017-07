OGCN : Nice croit en sa bonne étoile en Ligue des Champions

Dans : OGCN, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Vincent Koziello, milieu de Nice, après le match nul contre l'Ajax au 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions (1-1) : « Après ce match, on a des regrets, surtout quand on voit les occasions qu'on rate en fin de match notamment. Mais on a joué contre une très bonne équipe de l'Ajax, qui joue bien au football. On aurait pu gagner, mais ce match nul est mérité. On se doit d'être à fond pour le match retour. Physiquement, c'était dur en deuxième mi-temps, où on a eu du mal à ressortir le ballon. Mais on a relevé la tête en fin de match. C'est de bon augure pour la suite. On est encore dans cette Ligue des Champions, et on va tout donner pour se qualifier. À nous de le faire. On a les capacités pour passer », a-t-il déclaré sur Canal+.