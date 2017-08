OGCN : Nice compte éliminer Naples grâce à l’arbitre

Dans : OGCN, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Battu à Naples (2-0) mercredi en barrages de la Ligue des Champions, l’OGC Nice aura fort à faire pour atteindre la phase de groupes.

En plus du retard pris au match aller, le Gym sera notamment privé d’Alassane Pléa et Vincent Koziello, expulsés à San Paolo et donc suspendus pour le retour. Pas de quoi démoraliser Christophe Jallet, persuadé que les Aiglons peuvent se qualifier, surtout avec l’aide de l’arbitre. « On est dans une situation un peu plus difficile qu’avant d’affronter l’Ajax Amsterdam. Mais tout peut aller très vite dans le football. Peut-être qu’avec des décisions arbitrales en notre faveur, la situation peut s’inverser », a imaginé le latéral droit, aussi optimiste que son entraîneur Lucien Favre.

« Il nous a dit qu’on pouvait être fiers de notre investissement. Et qu’il restait un match retour, que tout reste possible, a relayé l’ancien Lyonnais sur RMC. Tout peut arriver dans le football. Il faudra s’exposer. Et on sait qu’ils vont très vite en contre. Même quand ils font le jeu, ça va très vite devant. Et il ne faudra pas négliger le match contre Guingamp, très important, samedi. C’est un match clé qui pourra, je l’espère, nous aider à retrouver de la confiance. » Car en cinq matchs officiels, Nice n’a toujours pas connu la victoire cette saison.