OGCN : Nancy, la LdC, Seri... Favre est (presque) heureux

Dans : OGCN, Ligue 1, Nancy.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la victoire contre Nancy (3-1) : « Aujourd’hui encore c’était dur. On n’est pas les seuls à avoir souffert contre eux. On a bien réagi. Mais ce n’est pas possible de prendre le but qu’on prend. On leur donne, ce n’est même pas une action. On met le but de l’égalisation au rasoir. Ensuite on est lancés. Par moments on a été très bons. Mais Nancy a quelques occasions qui me dérangent un petit peu. L'objectif ? On se fixe de mieux jouer contre Toulouse que ce que l’on a fait aujourd’hui. Et c’est tout. Le PSG, on verra après Toulouse. La qualification en Champions League ? Pas tout à fait. 73 points, c’est magnifique. La troisième place oui c’est acquis. Il faudra faire des barrages. Mais c’est une autre histoire, on va se concentrer sur le match d’aujourd’hui et le prochain. On va continuer avec notre philosophie d’objectifs au jour le jour. Seri ? Il a un nombre de passes décisives incroyables, alors s’il se met à mettre des buts ça devient magnifique ! Il n’a que 25 ans, c’est normal qu’il progresse ».