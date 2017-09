OGCN : Monaco, Zulte, le Gym refuse d'être félicité

Dans : OGCN, Ligue 1.

Grosse montée en puissance de Nice, qui avait démarré la saison très timidement, mais vient de passer deux cartons à Monaco (4-0) et Zulte-Waregem (1-5). De quoi aborder le match face à Rennes de dimanche avec appétit, même si le président Jean-Pierre Rivère refuse tout triomphalisme alors que la barre est tout juste redressée.

« C’était important de lancer la saison européenne de cette manière, dans la continuité du match face à Monaco. C’est bien pour la confiance. Maintenant on sait que ça s’enchaîne, il faut penser à Rennes où il faudra être très sérieux et costaud. Avec l’engagement et la qualité technique c’était bien, maintenant il faut continuer et confirmer. Il ne faut pas nous encenser maintenant, il faut jouer nos matchs tranquillement, sereinement, avec beaucoup d’application. Pour l’instant nous sommes sur une bonne dynamique et nous allons essayer de la garder », a prévenu le patron de l’OGCN, qui sait que son équipe est toujours en retard sur ses objectifs en Ligue 1.