OGCN : Le retour du grand Balotelli est demandé à Nice

Dans : OGCN, Ligue 1.

Avec un seul but marqué depuis le début de l’année 2017, mais déjà deux cartons rouges récoltés ces derniers mois, Mario Balotelli perd de sa superbe. L’attaquant italien qui avait enchainé les doublés en début de saison, a même été écarté pendant un petit moment par son coach en raison de ses efforts insuffisants à son goût. C’était aussi le risque d’un tel pari, même si Super Mario y est pour beaucoup dans la belle saison du Gym, ayant lancé l’équipe sur de bonnes bases avec ses neuf réalisations. Mais à l’heure actuelle, avec la blessure d’Alassane Pléa, l’ancien joueur de Liverpool va devoir se réveiller. Il peut en tout cas s’appuyer sur la confiance de tout un club, qui reste derrière lui alors que les choses vont moins bien, à l’image de ces propos de Jean-Pierre Rivère sur Canal+.

« Il y a des périodes dans la vie d’un joueur. Il a fait un très bon début de saison, en ce moment il est moins bon. J’espère qu’il va redevenir le Mario qu’on a connu en début de saison, mais globalement on est très content. Il a un bon état d’esprit. On ne va surtout pas regretter d’avoir Mario avec nous », a annoncé le président de l’OGC Nice, persuadé qu’un réveil de Mario Balotelli en fin de saison peut aider son club à pourquoi pas se mêler jusqu’au bout à la course au titre.