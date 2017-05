OGCN : La Ligue des Champions, ce sera avec Cardinale

Dans : OGCN, Mercato, Ligue des Champions.

Toujours à la lutte pour la deuxième place de Ligue 1 après sa victoire de la semaine dernière sur le Paris SG, l’OGC Nice est en tout cas assuré de disputer le tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Et si cette saison, les Aiglons ont quelque peu négligé l’Europa League, ce ne sera pas la même musique quand l’occasion se présentera de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le recrutement devra être copieux, d’autant que des départs majeurs sont annoncés, ou craints. Concernant le poste de gardien de but, les prestations de Yoan Cardinale n’ont pas toujours convaincu les observateurs.

En revanche, à Nice, le portier fait l’unanimité. Ainsi, selon Manul Lonjon, journaliste spécialisé dans les transferts pour le compte de Yahoo, le Gym n’envisage pas de recruter un nouveau gardien pour la saison prochaine. Le natif de La Ciotat, qui a dépassé la barre des 50 matchs avec les Aiglons et a déjà été sollicité en Coupe d’Europe cette saison, fait partie des jeunes joueurs sur lesquels les dirigeants s’appuient. Ce qui devrait donc se confirmer cet été sur le marché des transferts, avec un calme plat à ce poste.