OGCN : L'OM lui fait les doux yeux, mais Seri préfère Nice

Suivi de près par l'Olympique de Marseille, Jean-Michaël Seri n'envisage pourtant pas du tout de quitter l'OGC Nice lors du prochain mercato estival.

Véritable maître à jouer de Nice, Jean-Michaël Seri réalise la meilleure saison de sa carrière. Deuxième meilleur passeur de Ligue 1, avec neuf passes décisives, Seri est donc l'un des principaux artisans de la très bonne saison du Gym. Et ses très belles performances ne passent pas inaperçues. Que ce soit en Premier League, où Leicester et Southampton envisagent de dépenser 40 millions d’euros, soit le prix de sa clause libératoire, pour le recruter. Mais aussi et surtout du côté de l'OM, qui aurait fait de Seri une priorité estivale dans l'entrejeu en vue de la saison prochaine. Sauf que malgré cet intérêt marseillais, l’international ivoirien veut rester à Nice.

« Partir cet été ? Non. J’ai fait une première saison satisfaisante, il fallait que je confirme, c’est chose faite. Vouloir partir dès qu’on fait une grande saison, ce n’est pas être un grand joueur. Il faut récidiver sur plusieurs saisons d’affilée. Donc il n’y a pas de raison pour moi de penser à un départ. Je suis bien ici, je prends du plaisir. Partir pour partir, ça ne m’intéresse pas. Le club grandit, le nouveau centre de formation arrive, il y a encore beaucoup de belles choses à vivre ici », a lancé, dans les colonnes de Nice Matin, Seri, qui refuse donc l'OM pour prolonger son contrat à Nice. Une très bonne nouvelle pour les Aiglons, qui s’attendent tout de même à vivre un prochain mercato agité.