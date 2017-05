OGCN : « Hatem on t'aime », Ben Arfa répond

Dans : OGCN, Mercato, PSG.

Une seule saison à Nice, en 2015-16, mais elle a marqué les esprits. Hatem Ben Arfa fait encore et toujours l’objet de tous les fantasmes auprès des supporters niçois, qui rêvent de le voir reprendre le fil de son aventure sur la Cote d’Azur, où il avait illuminé la saison de Ligue 1 et conduit son équipe à la quatrième place. A l’approche de la fin de la saison, et voyant que « HBA » était totalement éjecté du groupe parisien par Unai Emery, les fans du GYM ne cessent de demander le retour de l’attaquant. « Message reçu » a fait savoir ce dimanche le président Rivère, qui sait toutefois que Ben Arfa est encore sous contrat avec Paris, et que les dirigeants parisiens ne souhaitent pas forcément renforcer un concurrent. En revanche, le joueur lui, sait entretenir le suspense car il a répondu sur les réseaux sociaux aux belles paroles des supporters de l’Allianz Riviera.

« Un club, une ville et des supporters que j'aime et que j'aimerai toute ma vie... #laforcedudestin », a ainsi fait savoir Hatem Ben Arfa via une vidéo sur Instagram, où on le voit se mêler à la foule à Nice. Le destin fera-t-il en sorte que la carrière de Ben Arfa repasse par Nice cet été ?