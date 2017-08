OGCN : Favre joue avec le feu dans le dossier Seri

Dans : OGCN, Mercato, Liga, Ligue des Champions.

Annoncé tout proche du FC Barcelone au cours des dernières heures, Jean-Michaël Seri devrait bel et bien jouer le barrage retour de la Ligue des Champions avec Nice contre Naples mardi.

Ce n'est pas nouveau, mais Jean-Michaël Seri rêve encore et toujours de porter le maillot du Barça. Et suite à sa très bonne saison dernière avec l'OGCN, le milieu de terrain de 26 ans a bien tapé dans l’œil du club catalan, qui souhaite même boucler son arrivée pour 40 ME, soit le prix de sa clause libératoire signée sous seing privé à son arrivée en provenance de Paços Ferreira en 2015. Sauf que cette fameuse clause serait caduque puisqu'elle aurait expirée le 15 juillet 2017, selon L'Equipe. Une information démentie depuis par les représentants de l’international ivoirien, qui avouent, sur le Guardian, que le Barça aura le loisir de recruter Seri pour 40 ME ou pas.

En attendant le dénouement de ce transfert, Seri devrait jouer avec Nice en Ligue des Champions mardi. « Seri sera bien avec le groupe mardi. Avec lui, nous essaierons de faire tous ensemble un grand match », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur Lucien Favre, qui compte donc sur Seri pour renverser une situation bien compliquée (défaite 2-0 au barrage aller de la LdC contre le Napoli), avant de potentiellement le laisser partir à Barcelone.