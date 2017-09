OGCN : Favre encourage Balotelli, « pas mal » contre l'ASM

Dans : OGCN, Monaco, Ligue 1.

Samedi après-midi à l’Allianz Riviera, Mario Balotelli a été l’un des grands artisans du succès de l’OGC Nice sur l’AS Monaco (4-0). Auteur d’un doublé, l’international italien a fait taire certains de ses détracteurs après avoir été lourdement critiqué suite au match retour de barrage de Ligue des Champions contre Naples. Son entraîneur Lucien Favre l’avait notamment torpillé. Après le succès face au champion de France en titre, le Suisse a fait son mea-culpa dans des propos rapportés par L’Equipe.

« J'aurais dû le sortir avant contre Naples, il n'était pas prêt et il y avait un risque de blessure. C'était utopique de penser qu'il pouvait changer ce match. Il doit être impliqué dans le pressing et (hier) le contenu de son match n'a pas été mal. Il ne peut pas presser 90 minutes, mais il l'a fait longtemps en première période et il a recommencé en seconde » s’est félicité le coach des Aiglons, conscient que les résultats de son équipe dépendent en partie des performances de l’ancien de l’Inter Milan.