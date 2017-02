Dans : OGCN, Ligue 1.

Recrue star du dernier mercato estival de l'OGC Nice, Mario Balotelli peine à se montrer sous son meilleur visage en Ligue 1. Et Valentin Eysseric sait d'où vient son manque de constance.

« Des fois, c'est dommage que Balotelli soit un peu comme ça, qu'il baisse un peu la tête ». Il y a quelques jours, Valentin Eysseric n'hésitait pas à dire le fond de sa pensée sur son coéquipier niçois. Le milieu de terrain du Gym, buteur décisif lors du match nul contre Rennes dimanche (2-2), a même confirmé et précisé ses dires sur l'attaquant italien. S'il estime que ce dernier a largement le niveau pour jouer dans un plus grand club que Nice, Eysseric avoue cependant que Balotelli ne mouille pas pleinement le maillot de l'OGCN...

« Mes déclarations étaient sincères, j'ai dit la vérité. On le voit à l'entraînement tous les jours, on sait que c'est un grand joueur. Je pense qu'il n'a rien à faire avec nous, même si j'ai du respect pour tous mes coéquipiers. Il est vraiment au-dessus. C'est dommage. Il aurait pu nous aider dans des matchs comme ça, où on sait qu'il est décisif. Le coach demande beaucoup d'efforts de la part de son groupe, et il n'accepte aucun relâchement, et on l'a vu avec Mario », a déclaré, sur beIN, Eysseric, qui confirme donc l'investissement moyen de Balotelli, qui n'a marqué que trois buts depuis le mois de novembre après un départ canon.