OGCN : Décevant contre Naples, Seri fait fuir le Barça !

Grand fan du FC Barcelone, le milieu de l’OGC Nice Jean-Michaël Seri (26 ans) pensait réaliser son rêve après s’être entendu avec le club catalan.

Selon plusieurs sources, le vice-champion d’Espagne était sur le point de finaliser son transfert pour 40 M€, soit le montant de sa clause de valorisation signée sous seing privé. Mais alors que l’on attendait l’officialisation de son départ, l’Ivoirien est victime d’un incroyable revirement de situation ! En effet, la presse catalane révèle que le Barça a soudainement abandonné la piste Seri.

En cause, les réticences de certains membres du staff technique, dont les doutes ont été confirmés après la double confrontation entre le Gym et Naples en barrages de la Ligue des Champions. Il est vrai que le milieu niçois, à l’image de ses coéquipiers, n’a pas fait le poids face aux Napolitains. En tout cas, Seri, « détruit » et « stupéfait » selon le média Sport, aura bien du mal à digérer ce refus de dernière minute.