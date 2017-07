OGCN : Balotelli « a du travail », Favre lui met un carton jaune

Dans : OGCN, Ligue 1.

Après une première saison honorable sous les couleurs de l'OGC Nice, Mario Balotelli est attendu au tournant par Lucien Favre. Et pour l'instant, ce n'est pas trop ça...

Arrivé l'été dernier à Nice dans l'objectif de relancer sa carrière, Mario Balotelli a plutôt bien réussi son coup. Même s'il n'a pas forcément été régulier, l'attaquant italien a tout de même marqué 15 buts en Ligue 1. Un joli total qu'il va tenter d'améliorer cette saison, alors qu'il vient de prolonger son contrat avec les Aiglons jusqu'en 2019. Sauf que pour le moment, l'ancien buteur du Milan AC est bien loin de son meilleur niveau. Et cela s'est vu lors du premier match estival de Nice, samedi face au Nyonnais (4-0), où Balotelli est apparu dépassé physiquement. Une théorie confirmée par Lucien Favre, qui n'apprécie pas tellement le début de préparation de son joueur de 26 ans.

« Ben, il y a du travail, comme d'habitude je vais vous répondre... Vous l'avez trouvé investi ? C'est votre avis. Une phase de préparation, il faut la faire à fond, sinon ça ne sert pas à grand-chose. C'est ça qui fait la différence. J'espère qu'il n'est pas motivé que pour jouer la Coupe du monde, mais qu'il est motivé pour Nice aussi et surtout, pour le collectif et lui-même. Pour nous, l'équipe d'Italie c'est bien, mais bon... L'an dernier, il nous a apporté des choses, c'est bien qu'il soit là, mais le passé c'est le passé », a lancé, dans les colonnes de L'Equipe, l'entraîneur de Nice, qui met donc en garde son attaquant italien. Cette saison, Favre attend donc beaucoup plus de Balotelli, et si ce dernier ne fait pas les efforts demandés, il pourrait bien cirer le banc de touche...