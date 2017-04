OGCN : Avec Favre, Nice peut rêver plus grand devant le PSG

Dans : OGCN, Ligue 1, PSG.

Yoan Cardinale, gardien de Nice, après la victoire contre le PSG (3-1) : « Je suis dans un état très euphorique, on est tous très contents parce qu’on avait à cœur d’être invaincu à domicile même après ce match avec le PSG. Et aujourd’hui, c’est le cas, on a réussi à les battre. Quand on regarde le classement, on n’est qu’à trois points, et trois points ce n’est pas énorme. Alors pourquoi devrait-on se priver de regarder au-dessus de nous ? Il y avait un gros travail, derrière ce match se cache une très très grosse semaine. Coach Favre a beaucoup fait avant ce match. Toute la semaine, on a travaillé tactiquement et techniquement et ce soir ça a payé, on est très fiers d’avoir fait déjouer cette équipe parisienne, tout en ayant respecté notre philosophie de jeu. On n’a pas déjoué, on avait à cœur de bien jouer, on a plus balancé que d’habitude et on a quand même joué notre jeu. Aujourd’hui, j’ai réussi à aider mes partenaires et il va falloir que je sois encore bon pour les trois derniers matchs, ça ne s’arrête pas à cette victoire face au PSG », a-t-il déclaré sur Canal +.