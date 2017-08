OGCN : Accord trouvé entre Seri et le Barça !

Dans : OGCN, Mercato, Liga.

Si Jean-Michaël Seri devrait bel et bien participer au barrage retour de la Ligue des Champions contre Naples ce mardi, à la demande de Lucien Favre, le milieu de terrain de 26 ans pourrait y vivre son dernier match sous le maillot de Nice. En effet, son transfert vers le Barça prend forme petit à petit. Et un pas important a même été franchis ce lundi après-midi. Selon RMC, l'international ivoirien vient de trouver un accord contractuel avec le FCB. Après avoir rencontré le président Josep Maria Bartomeu en fin de semaine dernière, le clan Seri a validé un contrat de quatre saisons.

Le club catalan, qui souhaite boucler ce recrutement avant vendredi, va désormais devoir trouver un terrain d'entente avec Nice. Pour cela, un rendez-vous sur la Côte d'Azur serait déjà prévu entre les deux clubs au cours des prochains jours. Pour convaincre l'OGCN, le Barça s'apprête à soumettre une première offre de 30 ME. Pas sûr que celle-ci suffise vu que Seri dispose d'une clause libératoire de 40 ME et sachant que le président niçois Jean Pierre Rivere n'a toujours pas renoncé à laisser partir son joueur de 26 ans. Mais quoi qu'il en soit, le transfert de Seri au Barça semble maintenant en très bonne voie...