OGC Nice : Le Marchand out pour 3 à 4 semaines

Dans : OGCN, Ligue 1.

Désormais relégué à six points de l'AS Monaco et du PSG, l'OGC Nice a probablement perdu tout espoir de rattraper ces deux formations. Et cela d'autant plus que l'effectif de Lucien Favre commence à payer au prix fort la débauche d'énergie effectuée cette saison. Ce mercredi, le club azuréen annonce ainsi que Maxime Le Marchand, sorti sur blessure à la mi-temps du match de dimanche à Toulouse, soufre d'une lésion musculaire. Résultat, le défenseur niçois est forfait pour 3 à 4 semaines et sa saison pourrait donc bien être terminée.