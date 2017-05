Nice : Trapp parmi les meilleurs gardiens, Cardinale hallucine

Dans : OGCN, PSG, Ligue 1.

Souvent décisif avec l’OGC Nice, le gardien Yoan Cardinale n’est que rarement mis en avant par rapport à certains de ses coéquipiers.

Affecté, le portier des Aiglons ne cache pas sa frustration quant à ce manque de reconnaissance confirmé par les Trophées UNFP. En effet, Cardinale ne figure pas parmi les quatre nominés, contrairement à Danijel Subasic, Baptiste Reynet, Anthony Lopes et Kevin Trapp. Une énorme injustice pour le Niçois qui ne comprend pas comment le Parisien peut le devancer avec seulement 22 matchs de L1 cette saison.

« Je ne pleure pas sur mon sort mais non, je ne comprends pas, a-t-il réagi dans L’Equipe. Quand Saint-Etienne fait 0-0 grâce à un arrêt de Stéphane Ruffier, on dit : "Quel match de Ruffier !" A Nice, je vais faire deux arrêts, on va gagner 1-0 et on va dire : "Superbe but de Mario (Balotelli) !". Que Trapp soit dans les quatre, alors qu'il a fait la moitié de la saison, c'est gênant même si c'est un très bon gardien. Ruffier, Lafont, mériteraient aussi d'y être. Moi ? Je ne l'aurais pas volé en tout cas. » Rappelons que ces Trophées UNFP sont décernés en fonction des votes des joueurs.