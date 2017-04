Nice : Seri se tient prêt à sanctionner Paris et Monaco

Dans : OGCN, PSG, Monaco, Ligue 1.

Malgré une petite baisse de régime avant la trêve internationale, l’OGC Nice a repris ses bonnes habitudes en championnat.

Après les Girondins de Bordeaux (2-1), c’est Lille qui a pu constater le retour en forme des Aiglons sur le même score vendredi dernier. Preuve que le Gym, en plus d’avoir éteint les espoirs de podium de l’Olympique Lyonnais, n’a pas dit son dernier mot dans la course au titre. Avec un match en plus, le club azuréen ne compte que quatre points de retard sur le leader monégasque, et un seul sur le Paris Saint-Germain. Deux équipes qui n’ont pas le droit à l’erreur selon Jean-Michaël Seri, prêt à enchaîner avec la réception de Nancy samedi (17h).

« C'est déjà historique d'être, aujourd'hui, avec 70 points. Ce qu'on fait est exceptionnel et on va essayer de continuer. Je dirais même qu'on n'a que ça en tête, a confié le milieu niçois au site officiel de son club. L'état d'esprit sera le même, le mot d'ordre aussi : tout mettre en oeuvre pour ressortir de ce match avec une victoire et continuer à avancer. (...) Désormais, il nous reste 6 matchs, on doit gagner les 6. » De quoi mettre une sacrée pression sur le duo de tête.