Nice : Saint-Maximim, Seri... Ça va encore bouger à Nice

Après avoir confirmé l’accord de principe avec Wesley Sneijder en attendant d’annoncer la signature lorsque l’international néerlandais aurait réussi sa visite médicale, l’OGC Nice compte bien continuer à se renforcer au mercato.

Il faut dire que Valentin Eysseric et Dalbert devraient quitter le club dans les prochaines heures et l’effectif de Lucien Favre devient trop maigre pour être compétitif sur plusieurs tableaux. La qualification (au minimum) en phase de groupes de l’Europa League étant désormais assurée, les Aiglons peuvent accélérer sur plusieurs dossiers. Avec le départ de Valentin Eysseric en Italie, l’OGC Nice se retrouve dans l’obligation de recruter un joueur pour animer le côté gauche de son attaque. Selon RMC, Allan Saint-Maximin est à Nice ce lundi pour y passer sa visite médicale avant de s'engager contre un chèque d'environ 12ME. Une transaction possible financièrement grâce au départ de Dalbert à l'Inter Milan contre environ 20ME.

Courtisé de longue date par le Barça, Jean-Michaël Seri pourrait de son côté voir le club catalan enfin passer à l’action. Arsenal est également très intéressé par son profil. Nice ne devrait pas le lâcher en-dessous du montant de sa clause libératoire signée sous seing privé qui est de 40ME. Enfin, Nice va également se mettre à la recherche d’un arrière gauche pour compenser le départ de Dalbert. Formé au club, Jordan Amavi est ciblé mais l’OM serait en pole sur ce dossier. Comme souvent désormais, la dernière ligne droite du mercato s’annonce très animée sur la Côte d’Azur…