Nice : Rivère prêt à soulager le PSG de Ben Arfa

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, PSG.

Jean-Pierre Rivère avait relancé la carrière d'Hatem Ben Arfa en allant le chercher en Angleterre et en le mettant sous les ordres de Claude Puel à Nice. Mais l'été dernier, le milieu offensif a choisi de répondre favorablement au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi étant fan de Ben Arfa. Cependant, le bilan de ce dernier au PSG est famélique et son départ du club de la capitale semble désormais être dans les tuyaux.

C'est pour cela que ce dimanche, invité du Canal Football Club, le président de l'OGC Nice a fait savoir qu'il était prêt à faire revenir Hatem Ben Arfa dès le prochaine mercato. « J’aime beaucoup le joueur et la personne. Mais Hatem n'a plus vingt ans, il en a trente (…) Si on joue sur ses qualités, et je pense qu'on l'a très bien fait, on peut le faire briller. Le faire revenir à Nice ? Je ne sais pas, il faut demander à Paris. Mais c'est un profil que l'on pourrait étudier, oui ! Comme Mario Balotelli, Hatem Ben Arfa est un joueur attachant qui se fond facilement dans le groupe », a expliqué Jean-Pierre Rivère, histoire de tendre une perche à son ancien joueur, mais également au PSG car Hatem Ben Arfa a encore un an de contrat avec Paris.