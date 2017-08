Nice : Quand Jallet kiffe un entraîneur, c'est...

Dans : OGCN, Ligue 1, OL.

Transféré cet été de l'Olympique Lyonnais à l'OGC Nice, Christophe Jallet a découvert un nouvel entraîneur et donc de nouvelles méthodes. Et le défenseur international tricolore avoue que les méthodes de travail de Lucien Favre lui convienne réellement, Christophe Jallet reconnaissant là un style à la Christian Gourcuff. Deux techniciens qu'il place visiblement au-dessus de tout.

« J’ai découvert les séances de Lucien Favre et grâce à ça j’ai compris pourquoi Nice marchait si bien les années précédentes. Il y a énormément d’automatismes et un fond physique très présent. Cela permet à tout le monde de faire les efforts dans le même sens. J'ai su en arrivant ici que le coach et Christian Gourcuff étaient amis. Il y a beaucoup de similitudes entre eux : dans l’état d’esprit, l’envie de jouer, les sorties de balles… Ses méthodes me font beaucoup penser à celles de Christian. Je prends énormément de plaisir, j’avais vraiment "kiffé" mes 3 années à Lorient. Ce n’est pas étonnant si autant de jeunes sortent sous ses ordres car il apporte une base de travail, des connaissances tactiques et des repères. Ça paye aujourd'hui et pour bon nombre d’entre eux, ça leur servira également tout au long de leur carrière », explique l’ancien défenseur de l’OL et du PSG.