Nice : PSG, Monaco, OL... Favre ne s'attendait pas à ça en L1

Dans : OGCN, Ligue 1.

Adepte du jeu offensif, l’entraîneur Lucien Favre n’a pas eu de difficulté pour mettre sa philosophie en place à l’OGC Nice.

Pourtant, le Suisse s’attendait sûrement à une phase d’adaptation étant donné qu’il ne connaissait pas du tout la Ligue 1. « Je voulais retrouver la langue française après cinq ans en Allemagne à Mönchengladbach et découvrir la Ligue 1 que je ne connaissais pas, a confié le technicien à Nice-Matin. C'est une grosse découverte pour moi. J'apprends beaucoup de cette nouvelle expérience, que ce soit footballistiquement ou intellectuellement. » Et pour cause, Favre avait une opinion erronée au sujet de notre championnat.

« Le championnat de France, ce qu’on dit parfois sur lui ce n’est pas vrai. Il est de très bon niveau, a commenté le coach du Gym. Regardez le PSG, qui aurait dû se qualifier contre Barcelone, Monaco qui a battu Manchester City et Lyon qui a sorti la Roma… En France, on sort énormément de jeunes talentueux. C’est un plus indéniable pour la Ligue 1, la sélection… » Malgré la défaite des Bleus contre l’Espagne (0-2) en match amical mardi, le football français a la cote en ce moment.