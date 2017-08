Nice : Nasri et Sneijder au Gym ? Rivère donne la tendance

Dans : OGCN, Mercato.

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, l’OGC Nice a des chances de disputer la phase de groupes de cette prestigieuse compétition.

Si l’objectif était atteint, nul doute que le club azuréen renforcerait son effectif avec des valeurs sûres. Ou en réalisant des paris audacieux dont le Gym a le secret. Car après avoir relancé Hatem Ben Arfa, Nice a confirmé ses compétences avec Younès Belhanda, Dante et surtout Mario Balotelli. Alors qui sera le prochain ? Selon les dernières rumeurs, l’OGCN s’intéresserait aux milieux Samir Nasri (30 ans), non retenu par Manchester City, et Wesley Sneijder (33 ans), libre de tout contrat après son passage à Galatasaray.

Interrogé suite au match nul décroché à Amsterdam (2-2) mercredi, le président Jean-Pierre Rivère a démenti une piste et confirmé une autre. « Alors Nasri ce n'est pas du tout le sujet. Sneijder, on a eu des contacts, c'est vrai, mais pas Nasri », a insisté le dirigeant niçois, dans des propos relayés par L’Equipe. Reste à savoir si les discussions avec le Néerlandais aboutiront, sachant que le pensionnaire de Ligue 1 n’est sans doute pas seul sur ce dossier.