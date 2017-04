Nice : Malgré ses buts, Balotelli reste un fainéant lâche Favre

Dans : OGCN, Ligue 1.

Mine de rien, Mario Balotelli réalise une saison plutôt convaincante en termes de statistiques. A six journées de la fin, l’attaquant de l’OGC Nice compte 13 buts en championnat.

Et son bilan pourrait encore grimper si l’Italien poursuit sur sa lancée. Car après un énorme passage à vide, l’ancien joueur de Manchester City montre un meilleur visage depuis quelques rencontres. Plus motivé, « Super Mario » accepte enfin d’aider ses coéquipiers dans le repli défensif. Mais ce n’est qu’un début pour son entraîneur Lucien Favre qui estime que son buteur ne s’investit pas suffisamment.

« Il doit faire mieux et courir plus, a lâché le technicien suisse dans Tagesspiegel. Mario doit travailler plus s'il veut le respect à long terme de ses coéquipiers. Marquer des buts n'est pas suffisant dans le football moderne. Mario est un gentil garçon, on s'entend bien. Vous devez distinguer Balotelli la personne et Balotelli l'attaquant. C'est un modèle en tant que personne, mais en ce qui concerne l'attaquant… Ses buts nous aident vraiment, et Mario a vraiment bien joué dans les derniers matchs. » En écoutant les consignes du coach, Balotelli pourrait être l’un des acteurs majeurs du sprint final des Aiglons.