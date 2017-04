Nice : Les rageux qui se moquaient ont une réponse ironise Cardinale

Dans : OGCN, Ligue 1.

Présent dans le haut du classement depuis le début de la saison, Nice a désormais la certitude de finir sur le podium et peut désormais rêver de Ligue des champions après sa victoire contre Nancy. Pour Yoan Cardinale, même si le championnat n'est pas terminé, l'OGC Nice a fait définitivement taire ceux qui depuis des mois annoncent que le Gym est en surrégime et va finir par s'écrouler. Le gardien de but du club azuréen est heureux d'avoir fait fermer des bouches, même s'il admet avoir eu des doutes l'été dernier en voyant quelques gros départs.

« Tout le monde nous avait enterrés. On a été champion d’automne et tout le monde disait «Nice ne tiendra pas». Mais à la 33e journée, Nice est encore là avec 73 points. C’est vraiment exceptionnel. C’est vrai que lorsque des joueurs importants se sont blessés, ça nous a tous mis un coup derrière la tête. Mais après, on a vu qu’on avait des joueurs pour les remplacer. Quand on voit aujourd’hui un joueur comme Mika Le Bihan qui marque encore, quand on voit le match de Koziello au milieu de terrain, on se dit qu’on a vraiment un très bon groupe, constate Yoan Cardinale qui admet tout de même avoir eu des craintes l’été dernier après un mercato très agité. Il n’y a pas que les supporters qui étaient inquiets. Nous aussi dans le vestiaire on était inquiets. Quand on perd dans la même intersaison Ben Arfa qui marque 17 buts, un autre qui en marque 14, Valère Germain, quand on perd notre capitaine, quand on perd le coach, on s’est dit qu’il fallait vraiment tout reconstruire, repartir des bases. On ne sait pas où on va, on ne sait pas avec qui. Mais finalement, la cellule de recrutement a bien travaillé, le coach Favre a amené sa touche et le résultat, c’est ce que l’on voit ce soir : une équipe avec du caractère, une équipe qui joue et une équipe qui, je pense, est plaisante à voir jouer pour tout le monde. »