Nice : Le petit cinéma de Motta a bien amusé Baysse

Dans : OGCN, PSG, Ligue 1.

Expulsé après un coup de tête sur le Niçois Paul Baysse dimanche dernier, le milieu du Paris Saint-Germain Thiago Motta était revenu à la charge après la rencontre.

Alors que le défenseur central répondait aux journalistes en zone mixte, l’international italien était venu l’interrompre avec ironie. Une manière d’accuser l’ancien Stéphanois de simulation. Pas de quoi perturber Baysse, plutôt amusé par cette drôle de situation.

« Ça m'a fait rire, on l'a revu quand il était derrière, a raconté le capitaine du Gym. Je ne sais pas trop ce qu'il cherchait, s'il cherchait la provoc'. Au début j'ai peut-être été un peu naïf en pensant que le mec était sincère et puis après je me suis vite rendu compte que c'était de la provoc', peut-être pour me faire disjoncter. Mais j'étais tranquille, je voulais profiter des trois points. J'étais avec mes enfants, ma famille. Qu'il soit là ou pas là, je ne sais pas quel petit manège il a voulu faire, mais ça m'est indifférent. »

« Je ne vis pas pour Thiago Motta »

« On ne s'est même pas côtoyé sur le terrain, il y a juste eu ce petit fait de jeu, mais on ne s'est même pas parlé pendant le match, a précisé Baysse à RMC. Après le coup de sifflet final a retenti et je suis passé à autre chose. Je ne vis pas pour Thiago Motta. » De son côté, le Parisien n’est pas près d’oublier son bourreau puisqu’il vient d’écoper d’une suspension de deux matchs pour son mauvais geste.