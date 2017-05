Nice : L'agent de Favre dément des contacts avec Dortmund « pour l’instant »

Dans : OGCN, Ligue 1, Bundesliga.

Tout comme l'avait fait Jean-Pierre Rivère quelques heures auparavant, l'agent de Lucien Favre a démenti les informations venues d'Allemagne selon lesquelles l'entraîneur de l'OGC Nice aurait trouvé un accord pour venir sur le banc du Borussia Dortmund. « Il n’y a eu aucun contact entre Dortmund et Lucien Favre, entre Dortmund et Nice ou entre Dortmund et moi. Je sais ce qui se dit en Allemagne, mais ce sont des rumeurs infondées pour l’instant », a toutefois précisé Christophe Payot, qui ne ferme donc pas la porte au club allemand.