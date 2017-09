Nice : Favre annonce l’équipe qui va surprendre la L1

Dans : OGCN, Rennes, Ligue 1.

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l’OGC Nice a été la bonne surprise du championnat derrière l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain.

Du coup, l’entraîneur Lucien Favre est bien placé pour parler de la prochaine grosse cote. Et selon le technicien suisse, il s’agit tout simplement de son futur adversaire le Stade Rennais. Incapables de gagner un match lors des quatre premières journées, les hommes de Christian Gourcuff ont tout de même tapé dans l’oeil de Favre, notamment grâce à leur potentiel offensif.

« J’ai vu leurs cinq matchs. À Toulouse (2-3), contre Lyon (1-2), etc. Ils auraient tous pu les gagner, a commenté le coach du Gym. Ils ont fait deux-trois changements à Marseille (victoire 1-3) avec Prcic qui vient avec André. Bourigeaud joue à droite et peut tout faire : il percute, défend, marque des buts et est extrêmement dangereux sur coup franc, il faut voir celui qu’il met contre Lyon... »

« Une équipe solide et efficace »

« Et devant ils ont des flèches, avec Khazri, Sarr et Mubele, a-t-il énuméré. C’est très, très bon. Pour moi, ils vont finir dans le haut de tableau largement cette année. Ils se sont trouvé une équipe très solide et efficace. » Mais on imagine que Favre a aussi trouvé les points faibles de Rennes avant leur confrontation dimanche (17h).