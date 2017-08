Nice : Critiqué pour sa boulette, Cardinale crie à l’injustice

Dans : OGCN, Ligue 1.

Malgré la qualification de l’OGC Nice pour les barrages de la Ligue des Champions, l’erreur de Yoan Cardinale n’est pas passée inaperçue.

Lors du troisième tour préliminaire aller, alors que le Gym menait contre l’Ajax Amsterdam, le gardien niçois a complètement raté son dégagement du poing, permettant à Donny van de Beek d’égaliser (1-1) à l’Allianz Riviera. De quoi relancer les critiques contre Cardinale qui, lui, estime que les observateurs ont tendance à oublier ses exploits.

« Ce n'est pas l'idéal, mais le poste de gardien est un poste difficile. Tout le monde dit que c'est une erreur et oui, ça l'est, je prends le but pour moi, peut-être que je peux la bloquer ou mieux la renvoyer, a reconnu le portier. Mais si le ballon retombe dans les pieds de Souquet, on dit que c'est une belle sortie... Là, malheureusement, il revient sur un joueur de l'Ajax. »

Cardinale veut « éviter les critiques »

« Alors oui, j'ai fait un mauvais renvoi, mais après on n'a pas beaucoup parlé de mon arrêt là-bas à 1-1 ni de celui à 2-1, qui maintient l'équipe en route, a-t-il souligné. C'est le poste, c'est comme ça, je n'ai pas fait un départ idéal mais ce n'est pas grave. Si je peux éviter les critiques, c'est bien, mais quand elles arrivent, elles me donnent encore plus d'énergie. J'essaie toujours de faire le maximum. » Déjà pointé du doigt pour son physique, Cardinale devra réaliser une excellente saison pour convaincre ses détracteurs.