Nice : Belhanda demande un geste de 10 ME au Gym

Dans : OGCN, Mercato.

C’est certain, l’OGC Nice ne regrette pas d’avoir tenté le pari Younès Belhanda (26 ans) en prêt l’été dernier. Malgré ses échecs au Dynamo Kiev et à Schalke 04, le milieu offensif n’a rien perdu de ses qualités.

Toujours aussi doué techniquement et doté d’une belle vision du jeu, l’ancien Montpelliérain s’est facilement adapté au style de jeu niçois. Avec trois buts et autant de passes décisives en Ligue 1, Belhanda est même l’un des principaux artisans de la bonne saison du Gym. Du coup, l’international marocain se verrait bien rester chez les Aiglons, plutôt que de revenir en Ukraine. Encore faudrait-il que le club azuréen soit prêt à miser les 9,5 millions d’euros de son option d’achat.

« Bien sûr que je suis bien ici. Le projet est ambitieux, le cadre est beau. Ici, il y a tout pour réussir. C’est Nice qui a les cartes en mains et qui doit discuter avec le Dynamo », a commenté Belhanda, qui espère que l'OGCN parviendra à négocier le prix de son transfert définitif. Rien d’impossible dans la mesure où son contrat expire en 2018, ce qui obligera les dirigeants ukrainiens à le libérer le plus vite possible.