Nice : Balotelli trop solitaire ? Un coéquipier le regrette

Dans : OGCN, Ligue 1.

Moins efficace ces derniers temps, Mario Balotelli n'a pas été titularisé mercredi lors de la réception de Saint-Etienne, alors que l'attaquant italien est le roi des buteurs à l'Allianz Riviera. Mais Lucien Favre lui a préféré Valentin Eysseric, estimant que Super Mario n'était pas un top de sa forme. Répondant à L'Equipe sur ce sujet, Eysseric avoue avoir été étonné par le choix de son coach, car pour lui Mario Balotelli est une référence incontournable. Cependant, il aimerait bien que l'attaquant italien soit moins renfermé et qu'il communique un peu plus avec ses coéquipier, même quand ça ne va pas bien.

« L’entraîneur fait ses choix. C'est surprenant de voir Mario sur le banc, en effet. Ce n'est pas pour ça que Mario n'est pas important, il nous a fait gagner des matches. Peut-être qu'il est moins bien en ce moment (…) Je l'ai vu aussi très déçu après la défaite à Monaco. Il était énervé de ne pas avoir marqué, je pense. Il faut que tout le monde se mette au service du collectif et peut-être qu'il en fasse un peu plus. Parfois, il se renferme sur lui-même et on ne peut plus trop lui parler. À lui de penser plus collectif et de travailler plus pour nous. Ça lui ouvrira plus de situations et de actions pour marquer des buts, explique Valentin Eysseric, qui démonte les arguments de ceux qui voient en Mario Balotelli un joueur impossible à gérer. On entend beaucoup de choses sur lui mais moi je ne trouve pas qu'il ait un mauvais état d'esprit. C'est vrai que quand il rate des choses, il se renferme trop et ça devient difficile de lui parler et de le conseiller. Ce n'est pas mon rôle. Mais il veut que tout soit parfait mais c'est impossible (…) Il reste dans son coin et c'est dommage car il est plus fort que tout le monde, il va plus vite, il est plus costaud, il frappe plus fort. C'est dommage qu'il soit comme ça et qu'il baisse la tête.»