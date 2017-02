Nice : Balotelli a trop de lacunes pour débuter explique Favre

Dans : OGCN, Ligue 1.

Etincelant pour ses débuts à l’OGC Nice, Mario Balotelli n’a plus la même influence dans le jeu et les résultats des Aiglons.

Notamment en cause, un manque évident de mobilité peu compatible avec la philosophie de Lucien Favre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’ancien joueur de Liverpool n’a pas débuté le match de championnat contre l’AS Saint-Etienne (1-0 pour le Gym) mercredi. Interrogé après la rencontre, l’entraîneur niçois a souligné la mauvaise condition physique de l’attaquant italien ainsi que son manque d’investissement dans le repli défensif.

« C'est un choix d'entraîneur, a expliqué le technicien suisse. Je crois encore en lui à 100% et on compte sur lui. Il nous a fait des buts et des points qui nous permettent aujourd'hui d'être là où nous sommes. Il manque encore sans doute de physique, de placement, de replacement. J'explique toujours mes décisions aux joueurs. Je l'ai fait. Je ne veux pas trop parler. C'est une intuition, un match. » Et sans doute une manière de piquer Balotelli qui, après 24 journées de Ligue 1, n’est toujours pas prêt à faire les efforts nécessaires.