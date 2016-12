Nice : 44 points, premier, Lucien Favre remercie le Père Noël

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre (après le nul de Nice à Bordeaux) : « C'est un bon point. Ca aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. On fait une assez bonne performance. On s'est fait contrer plusieurs fois, c'est là qu'ils sont dangereux (…) De notre côté on a eu des occasions mais on n'a pas réussi à les mettre au fond. Il nous a manqué des choses, mais ça reste un bon point avant de se reposer un petit peu (…) 44 points à la trêve... c'est Noël. 44 points, c'est magnifique. Il y a des progrès à faire, on va bosser. Il n'y a que ça qui compte, avancer. On va continuer en 2017 avec notre philosophie. On peut tout améliorer. La technique, les deux pieds pour jouer plus vite voir plus vite, les déplacements, le pressing, on a de la marge. Mais ça nécessite du temps, c'est très long. Nos joueurs sont jeunes, donc ils ont une marge de progression. »