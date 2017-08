Mercato : Sneijder aurait annoncé sa signature à Nice !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Un après avoir fait venir Mario Balotelli, l'OGC Nice va probablement frapper un gros coup lors de ce mercato estival. En effet, la rumeur de la possible signature de Wesley Sneijder au Gym ressort avec plus de vigueur ce dimanche midi. Car selon Yahoo, l'attaquant néerlandais de 33 ans vient d'annoncer à ses proches qu'il allait rejoindre très rapidement Nice et la Ligue 1.

Après l'Ajax Amsterdam, le Real Madrid, l'Inter Milan et Galatasaray, Wesley Sneijder s'apprête donc à poser ses crampons dans le championnat de France au sein d'une formation niçoise passée maître dans l'art de recruter des joueurs au passé prestigieux et à même de se relancer sur la Côte d'Azur. Reste désormais à confirmer tout cela, mais à priori Nice tient le bon bout concernant l'attaquant international néerlandais.