Mercato : Samir Nasri le nouveau gros coup de l'OGC Nice ?

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Pep Guardiola l'a encore répété ce week-end après un match amical, Samir Nasri n'est pas un joueur sur lequel le manager de Manchester City compte, même si l'ancien marseillais a été convaincant lors de la dernière rencontre de l'International Champions Cup. « Samir connaît la situation. Nous avons beaucoup de milieux de terrain... », avait prévenu Pep Guardiola. Autrement dit, tout comme la saison passée, Samir Nasri ferait bien de se trouver un club.

Et ce mardi, Le Parisien affirme que l'OGC Nice étudierait la venue Samir Nasri lors de ce mercato, et pas sous forme de prêt mais bel et bien de transfert. Pour convaincre les Citizens de lâcher le joueur français le Gym pourrait payer 10ME. Et on l'a vu dans le dossier Mario Balotelli, Jean-Pierre Rivère est plutôt très habile dans ses négociations avec les clubs anglais. Reste à savoir si Samir Nasri voudra revenir en Ligue 1 où il sait que sa cote d'amour n'est pas très élevée. Mais, cela confirme que l'OGC Nice veut frapper encore un grand coup d'ici la fin du mercato, puisque cette rumeur succède à celle qui fait de Wesley Sneijder une cible potentielle pour le club azuréen.