Mercato : Et maintenant Ben Arfa à Nice ?

Dans : OGCN, Mercato, PSG.

Jean-Pierre Rivère l'a dit plusieurs fois depuis le début du marché des transferts, le retour d'Hatem Ben Arfa à Nice n'est pas envisageable. Mais le président du Gym semble vouloir réaliser un mercato de feu, et au lendemain des signatures de Wesley Sneijder et d'Allan Saint-Maximim la rumeur du possible come-back du joueur du PSG rejaillit. Certains allaient même vite en besogne en affirmant lundi soir qu'Hatem Ben Arfa, à qui il reste un an de contrat et un gros salaire au Paris Saint-Germain, avait salué ses coéquipiers avant de vider son casier au Camp des Loges.

Ce mardi, L'Equipe confirme cette rumeur mais se fait plus prudent en indiquant qu'effectivement la venue de Ben Arfa à Nice était dans l'air du temps. « Encore lié pour un an avec le PSG, HBA , qui est en train de négocier un départ, est ouvert à une seconde expérience sur la Côte d’Azur. Rien n’est fait néanmoins, surtout que Nice va devoir, de son côté, veiller à éviter un empilage dans le secteur offensif », précise le quotidien sportif. Cependant, on le sait, Hatem Ben Arfa ne fera pas cadeau d'un seul centime d'euro au Paris Saint-Germain, le joueur souhaitant toucher sa dernière année de salaire et ses primes, soit 7ME, avant de partir.