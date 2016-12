Mercato : Bodmer proche de quitter Nice pour revenir à Caen

Dans : OGCN, Mercato, SMC, Ligue 1.

Quatorze ans après avoir quitté Caen, c'était alors pour signer à Lille, Mathieu Bodmer pourrait bien retrouver son club formateur à l'occasion du mercato d'hiver. En effet, âgé de 34 ans, celui qui est passé par le LOSC, l'OL, le PSG, l'ASSE avant de poser ses valises à Nice en 2013, semble prêt à relever le défi du maintien sous les couleurs malherbistes.

Selon L'Equipe, les dirigeants caennais courtisent Mathieu Bodmer depuis quelques jours, et ce dernier ne serait pas opposé à un départ dès le mois de janvier alors qu'il entame les six derniers mois de son contrat à l'OGC Nice. Même si d'autres équipes de Ligue 1 ou de pays plus exotiques se sont renseignés, Bodmer vote lui pour le Stade Malherbe de Caen.

Du côté du club azuréen, on pourrait donner un bon de sortie immédiat à Mathieu Bodmer afin de de le récompenser de ses bons et loyaux services au sein du Gym. Cette opération serait d'autant plus facile à accepter pour Lucien Favre que l'OGC Nice cherche actuellement un milieu défensif ayant de l'impact physique, ce qui pourrait permettre à Wylan Cyprien d'avancer d'un cran et au coach niçois de se passer plus facilement de Mathieu Bodmer.