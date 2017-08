LdC : Jallet s'incline devant la force de Naples

Dans : OGCN, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Christophe Jallet (sur Beinsports après la défaite et l’élimination de Nice contre Naples) : « Il y avait une classe d’écart entre Naples et nous. On est un club en phase d’apprentissage, il y a beaucoup de jeunes pour qui c’était le premier match de Ligue des champions. Donc face à des joueurs de ce calibre là, ça ne pardonne pas. La moindre erreur est exploitée. Il n’y a pas photo. J’espère que tout le monde aura pris autant de plaisir que nous. On fait du football pour ce genre de match. C’est là qu’on apprend le plus, on apprend tous, moi aussi, même à 33 ans. Je suis heureux d’avoir participé à cette Ligue des champions et on essaiera d’aller plus loin en Europa League. »